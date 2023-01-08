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51 минуту назад

У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения

ТК «Звезда»

У берегов Камчатки были зафиксированы два землетрясение. Магнитуда наиболее мощного из них составила 4,9.

У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения
Фото: flickr.comflickr.com

Оно произошло в акватории Тихого океана на глубине 140 км. Эпицентр сейсмического события располагался в 85 км от Северо-Курильска.

Второе землетрясение магнитудой 3,9 было зафиксировано в акватории Авачинского залива. Его эпицентр находился в 64 кс от Петропавловск-Камчатского городского округа. Местное население не ощутило действия землетрясения.

Ранее землетрясение произошло вблизи Курильских островов. Очаг находился на глубине 71 км, магнитуда достигала 5,6.

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