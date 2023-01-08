В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
43 минуты назад

Папа Римский поддержал решение Путина по Украине

Елена Прошина

Папа Римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине будет продлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомого с понтификом председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

Папа Римский поддержал решение Путина по Украине
Фото: ТАССТАСС

«Он попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24.00», – сообщил Севастьянов.

Он отметил, что созванивался с Франциском, который молился 7 января не только за россиян, но и вместе с ними, и вместе с ними молитвенно праздновал Рождество.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, соблюдают режим прекращения огня на линии соприкосновения. При этом отмечается, что украинская сторона продолжает артиллерийские обстрелы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не воспринимают всерьез предложение Путина о временном прекращении огня в зоне СВО на рождественские праздники.

Украинский посол заявил об огромных и непостижимых потерях ВСУ

В мире,Дмитрий Кулеба,ФРАНЦИСК,Владимир Путин,Минобороны России,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители