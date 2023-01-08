Папа Римский поддержал решение Путина по Украине

Папа Римский Франциск надеется, что рождественское прекращение огня на Украине будет продлено, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомого с понтификом председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.
«Он попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24.00», – сообщил Севастьянов.
Он отметил, что созванивался с Франциском, который молился 7 января не только за россиян, но и вместе с ними, и вместе с ними молитвенно праздновал Рождество.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, соблюдают режим прекращения огня на линии соприкосновения. При этом отмечается, что украинская сторона продолжает артиллерийские обстрелы.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не воспринимают всерьез предложение Путина о временном прекращении огня в зоне СВО на рождественские праздники.