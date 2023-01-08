Американский политик уличил власти страны во лжи о происходящем на Украине

Те, кто отрицает наличие нацизма на Украине, занимаются самообманом, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского политика, кандидата на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янга.

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«Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое», — заявил он.

Ранее Янг сообщил, что члены Демократической партии Соединенных Штатов, проголосовавшие в Конгрессе за принятие новой помощи Киеву, являются спонсором нацизма.

«Мне омерзительно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — сказал политик.

Он отметил, что против проекта федерального бюджета с пакетом финансовой помощи Украине проголосовала лишь одна демократка, Александрия Окасио-Кортез. По словам Янга, он поддержал бы конгрессвумен и так же проголосовал против «коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии».