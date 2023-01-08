Американский политик уличил власти страны во лжи о происходящем на Украине

Те, кто отрицает наличие нацизма на Украине, занимаются самообманом, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского политика, кандидата на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янга.
«Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое», — заявил он.
Ранее Янг сообщил, что члены Демократической партии Соединенных Штатов, проголосовавшие в Конгрессе за принятие новой помощи Киеву, являются спонсором нацизма.
«Мне омерзительно, что каждый демократ в Палате представителей США проголосовал за дополнительные оружие и деньги нацистскому правительству Украины», — сказал политик.
Он отметил, что против проекта федерального бюджета с пакетом финансовой помощи Украине проголосовала лишь одна демократка, Александрия Окасио-Кортез. По словам Янга, он поддержал бы конгрессвумен и так же проголосовал против «коррумпированной, разжигающей войну империалистической Демократической партии».
Ранее палата представителей одобрила проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму почти $1,7 трлн, который предусматривает, в том числе выделение $45 млрд на помощь Киеву и союзникам по Североатлантическому альянсу.