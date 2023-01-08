Массовые протесты в Израиле: Тысячи человек взбунтовались против Нетаньяху

Издание цитирует совместное заявление организаторов акции, в котором говорится, что она проводится в знак протеста "против государственного переворота, совершенного преступным правительством". Левин 4 января обнародовал параметры юридической реформы, которая ограничит полномочия Высшего суда справедливости Израиля в отношении законов и решений правительства, а также предоставит правительству контроль над отбором судей. По подсчетам организаторов, в митинге на площади у театра Габима в центре Тель-Авива приняли участие вечером 7 января до 10 тыс. человек, после чего часть из них прошли маршами по нескольким улицам.