Стало известно о скандальном приказе Карла III по поводу Маркл

Король Великобритании Карл III приказал принцу Гарри не брать свою супругу Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Daily Mail.

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Издание приводит выдержки из мемуаров Гарри, которые увидят свет 10 января. Как пишет принц, Карл озвучил «бессмысленные и неуважительные» причины. Гарри якобы потребовал от отца никогда так не высказываться о Маркл, и Карл якобы извинился.

В автобиографической книге член монаршей семьи также признался, что, будучи пилотом вертолета, во время службы в Афганистане убил 25 талибов*, однако не гордится этим фактом.

Мемуары еще не опубликованы, но выдержки из них уже вызвали скандал. В книге принц Гарри признался, что в 17 лет употреблял кокаин, а также лишился девственности с женщиной старше себя на поле рядом с пабом.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл заявили, что надеются на восстановление отношений с королевской семьей Великобритании после премьеры документального сериала Netflix, в съемках которого они участвовали.