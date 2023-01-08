Стало известно о скандальном приказе Карла III по поводу Маркл

Король Великобритании Карл III приказал принцу Гарри не брать свою супругу Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Daily Mail.
Издание приводит выдержки из мемуаров Гарри, которые увидят свет 10 января. Как пишет принц, Карл озвучил «бессмысленные и неуважительные» причины. Гарри якобы потребовал от отца никогда так не высказываться о Маркл, и Карл якобы извинился.
В автобиографической книге член монаршей семьи также признался, что, будучи пилотом вертолета, во время службы в Афганистане убил 25 талибов*, однако не гордится этим фактом.
Мемуары еще не опубликованы, но выдержки из них уже вызвали скандал. В книге принц Гарри признался, что в 17 лет употреблял кокаин, а также лишился девственности с женщиной старше себя на поле рядом с пабом.
Ранее герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл заявили, что надеются на восстановление отношений с королевской семьей Великобритании после премьеры документального сериала Netflix, в съемках которого они участвовали.
* Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.