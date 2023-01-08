В США высказались о судьбе новых регионов России

Российские власти не отдадут Украине территории, которые были приняты в состав РФ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Washington Post.

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В статье содержится ссылка на признание экс-госсекретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс и бывшего министра обороны США Роберта Гейтса. Также, по их словам, в настоящее время вся экономика и военный потенциал Украины зависят от помощи западных стран и, в частности, Вашингтона.

Как считают бывшие представители ведомств, если Киеву не удастся добиться успехов на поле боя, то давление Запада на эту страну усилится. Райс и Гейтса выразили мнение, что США и их союзники должны продолжать поставки военной техники в адрес Украины.

Поставки вооружений Украине странами Североатлантического альянса быстро приведут к перемирию, считает генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. По его мнению, Россия должна понять, что якобы не сможет достигнуть своих целей на Украине. После этого будут возможны мирные переговоры, отметил генсек.