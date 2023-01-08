В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
7 минут назад

В США высказались о судьбе новых регионов России

Елена Прошина

Российские власти не отдадут Украине территории, которые были приняты в состав РФ, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Washington Post.

В США высказались о судьбе новых регионов России
Фото: ТАССТАСС

В статье содержится ссылка на признание экс-госсекретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс и бывшего министра обороны США Роберта Гейтса. Также, по их словам, в настоящее время вся экономика и военный потенциал Украины зависят от помощи западных стран и, в частности, Вашингтона.

Слуцкий рассказал, кто в США может повлиять на украинский конфликт

Как считают бывшие представители ведомств, если Киеву не удастся добиться успехов на поле боя, то давление Запада на эту страну усилится. Райс и Гейтса выразили мнение, что США и их союзники должны продолжать поставки военной техники в адрес Украины.

Поставки вооружений Украине странами Североатлантического альянса быстро приведут к перемирию, считает генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. По его мнению, Россия должна понять, что якобы не сможет достигнуть своих целей на Украине. После этого будут возможны мирные переговоры, отметил генсек.

6 января США выделили Украине новый пакет военной помощи, который оценивается в 3 миллиарда долларов — крупнейший из всех пактов помощи Киеву с начала спецоперации. В него войдут БМП, гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух».

В мире,Роберт Гейтс,Йенс Столтенберг,Кондолиза Райс,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители