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45 минут назад

Число пострадавших при столкновении поездов в Мехико возросло

Lenta.ru

Количество пострадавших при столкновении двух поездов возросло до 57 человек. Об этом сообщил глава городского управления общественной безопасности Омар Гарсиа, передает ТАСС.

Число пострадавших при столкновении поездов в Мехико возросло
Фото: СоцсетиСоцсети

Отмечается, что среди получивших травмы как минимум один несовершеннолетний. В частности, речь идет о 16-летней девушке. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь в разных медицинских учреждениях Мехико. Также, по официальным данным, в результате столкновения двух составов погиб один человек.

Отмечается, что прокуратура мексиканской столицы приступила к расследованию трагедии.

Вечером в субботу, 7 января, в метро столицы Мексики Мехико столкнулись два поезда. ЧП произошло на третьей линии метрополитена между станциями Potrero и La Raza. Точная причина произошедшего на данный момент неизвестна.

В декабре 2022 года в Испании под Барселоной 155 человек пострадали в результате столкновения двух поездов. До этого шесть человек погибли при столкновении двух поездов в Хорватии.

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