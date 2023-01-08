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29 минут назад

Бывшие главы Госдепа и Пентагона высказались о судьбе новых регионов России

Lenta.ruиещё 1

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс высказались о судьбе новых регионов России в статье для газеты The Washington Post.

Бывшие главы Госдепа и Пентагона высказались о судьбе новых регионов России
Фото: ТАССТАСС

По мнению политиков, российская сторона не уступит Украине территории, присоединенные в ходе специальной военной операции.

«Если он [президент России ВладВладимир Путин — прим. ред.] не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад», — отметили они.

В мире,Роберт Гейтс,Кондолиза Райс,Владимир Путин,Госдеп США,Пентагон,
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