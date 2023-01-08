Бывшие главы Госдепа и Пентагона высказались о судьбе новых регионов России

«Если он [президент России ВладВладимир Путин — прим. ред.] не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад», — отметили они.