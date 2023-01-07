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24 минуты назад

Глава МИД Нидерландов сообщил, что вызовет посла Ирана из-за казней участников протестов

ТАСС

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил о намерении вызвать посла Ирана в связи с сообщениями о казни властями исламской республики участников протестов. Об этом он написал в субботу в Twitter.

Глава МИД Нидерландов вызовет посла Ирана из-за казней участников протестов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я намерен вызвать иранского посла, чтобы выразить ему нашу серьезную обеспокоенность [по поводу казней в Иране], и призываю государства ЕС предпринять аналогичные шаги", - отметил министр.

Как информировало иранское агентство ISNA 7 января, был приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух человек, признанных виновными в убийстве в ходе беспорядков бойца исламского народного ополчения "Басидж".

Волнения в Иране начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. Иранская организация судебной медицины 7 октября опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

По сведениям саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", митингами и шествиями за три месяца были охвачены 157 иранских городов и населенных пунктов. Их участники призывали к демократическим переменам, осуждали репрессии со стороны властей и требовали освобождения арестованных.

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