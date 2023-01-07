Новый спикер палаты представителей не упомянул Украину в приоритетах работы

Республиканец Кевин Маккарти огласил приоритеты работы Палаты представителей Конгресса США, спикером которой он был избран в ночь с пятницы на субботу.

"Два месяца назад (на выборах в Конгресс в ноябре 2022 года - прим. ТАСС) вы (граждане США - прим. ТАСС) проголосовали за новое направление для нашей страны. <...> Теперь мы намерены выполнить свое обязательство перед вами", - заявил в субботу Маккарти.

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По его словам, речь идет об обязательстве законодателей по обеспечению сильной экономики, безопасности и свободы внутри страны, подотчетности правительства.

"Именно поэтому мы обязуемся прекратить расточительные траты Вашингтона (администрации США - прим. ТАСС), чтобы снизить цены на продукты питания, бензин, автомобили, жилье, а также прекратить рост государственного долга. Мы обязуемся сократить чрезмерное регуляторное бремя, снизить цены на энергетику, создавать хорошо оплачиваемые рабочие места", - продолжил Маккарти.

В числе основных приоритетов он указал противодействие нелегальному потоку мигрантов через границу с Мексикой и конкуренцию с Пекином. При этом Маккарти в своей речи ни разу не упомянул ситуацию на Украине и выделение средств на оказание помощи Киеву.

"Мы намерены принять законопроекты, призванные решить насущные проблемы нашей страны - от широко открытой южной границы до энергетической политики, в которой Америка ставится на последнее место <...>. Мы также будем решать долгосрочные проблемы Америки: [государственный] долг и подъем Коммунистической партии Китая (КПК - прим. ТАСС). <...> Что касается КПК, мы создадим двухпартийный специальный комитет по Китаю для выяснения того, как вернуть [обратно в США] сотни тысяч рабочих мест, перешедших в Китай, и тогда мы выиграем это экономическое соревнование", - добавил спикер.

Резолюцию о создании спецкомитета "по стратегической конкуренции между США и КПК" нижняя палата намерена рассмотреть 10 января.

Лидер республиканцев Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США в 15-м туре голосования. Упомянутый пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Ожидалось, что Маккарти займет эту должность еще во вторник, однако из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов. По сведениям СМИ, Маккарти пришлось пойти на ряд уступок, чтобы попытаться убедить конгрессменов одобрить его кандидатуру. Он, в частности, согласился на определенные ограничения, касающиеся сроков и условий его пребывания на посту спикера.

До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса оставалась, по сути, парализованной, так как законодатели не имели возможности принять присягу и перейти к полноценной деятельности.

Помощь США Киеву

Весной прошлого года американский Конгресс выделил вашингтонской администрации $40 млрд на предоставление Киеву различной помощи, в том числе военной и экономической. В начале октября президент США Джо Байден подписал одобренный до этого законодателями закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. В декабре был утвержден бюджет страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября 2022 года), предусматривающий выделение $44,9 млрд на различные нужды, касающиеся оказания помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.