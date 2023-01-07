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5 минут назад

В США предрекли НАТО распад после речи Зеленского в конгрессе

Никита Бородкин

Стремление президента Украины Владимира Зеленского увеличить поставки вооружений от НАТО и вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией может закончится для организации распадом. Такое мнение в статье для National Review высказал обозреватель Майкл Брендан Догерти.

В США предрекли НАТО распад после речи Зеленского в конгрессе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор подчеркнул, что конфликт на Украине не только не поспособствовал укреплению НАТО, но и облачил внутренние проблемы, изменив всеобщее представление о Североатлантическом альянсе.

Слова Зеленского в конгрессе США о том, что финансовая помощь Украине является инвестицией в глобальную безопасность, по мнению Догерти, призваны увеличить поддержку Киева. Вместе с тем вовлечение в текущий кризис приводит страны Запада не только к постоянному увеличению издержек, но и к обострению разногласий.

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Обозреватель обратил внимание на все более частые заявления французского президента Эммануэля Макрона о том, что переговоры по безопасности с Россией необходимо проводить под руководством ЕС без участия США. По мнению журналиста, это говорит о приближении раскола в НАТО.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
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