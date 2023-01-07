В США предрекли НАТО распад после речи Зеленского в конгрессе

Стремление президента Украины Владимира Зеленского увеличить поставки вооружений от НАТО и вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией может закончится для организации распадом. Такое мнение в статье для National Review высказал обозреватель Майкл Брендан Догерти.

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Автор подчеркнул, что конфликт на Украине не только не поспособствовал укреплению НАТО, но и облачил внутренние проблемы, изменив всеобщее представление о Североатлантическом альянсе.

Слова Зеленского в конгрессе США о том, что финансовая помощь Украине является инвестицией в глобальную безопасность, по мнению Догерти, призваны увеличить поддержку Киева. Вместе с тем вовлечение в текущий кризис приводит страны Запада не только к постоянному увеличению издержек, но и к обострению разногласий.