Стремление президента Украины Владимира Зеленского увеличить поставки вооружений от НАТО и вовлечь альянс в прямой конфликт с Россией может закончится для организации распадом. Такое мнение в статье для National Review высказал обозреватель Майкл Брендан Догерти.
Автор подчеркнул, что конфликт на Украине не только не поспособствовал укреплению НАТО, но и облачил внутренние проблемы, изменив всеобщее представление о Североатлантическом альянсе.
Слова Зеленского в конгрессе США о том, что финансовая помощь Украине является инвестицией в глобальную безопасность, по мнению Догерти, призваны увеличить поддержку Киева. Вместе с тем вовлечение в текущий кризис приводит страны Запада не только к постоянному увеличению издержек, но и к обострению разногласий.
Обозреватель обратил внимание на все более частые заявления французского президента Эммануэля Макрона о том, что переговоры по безопасности с Россией необходимо проводить под руководством ЕС без участия США. По мнению журналиста, это говорит о приближении раскола в НАТО.