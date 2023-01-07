Кондолиза Райс высказалась о наступлении бедственного положения на Украине

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны США Роберт Гейтс высказались о наступлении бедственного положения на Украине. Соответствующий материал появился на сайте американского издания Washington Post.

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Они отметили, что военный потенциал и экономика страны в данный момент находятся в полной зависимости от помощи Запада, в первую очередь США. По этой причине политики указали на необходимость передачи странами НАТО оружия Украине.

«Хотя реакция Украины на вторжение была героической, а ее вооруженные силы проявили себя блестяще, экономика страны находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и сельскохозяйственных угодий находятся под контролем России», — заявили они.