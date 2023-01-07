В Германии признали неприятную правду об украинском конфликте

Отправка оружия и военной техники Киеву ведут к большей эскалации, тогда как население Германии не поддерживает увеличение расширение поставок Украине. Об этом в Twitter написала депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

Парламентарий подчеркнула, что власти Германии собираются пойти на новый виток эскалации, к которому неизбежно приведут поставки Киеву боевых машин пехоты (БМП) Marder. По ее мнению, таким образом правительство разжигает «самый опасный конфликт со времен Второй мировой вопреки воле большинства населения». В качестве доказательства она привела результаты исследования Tagesschau, по которому 67% немцев не поддерживают расширение помощи Украине.

Председатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель поддержала Вагенкнехт и добавила, что «необразованное правительство азартных игроков» ставит ФРГ на грань третьей мировой войны вместо того, чтобы трудиться над переговорами.