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23 минуты назад

В Германии признали неприятную правду об украинском конфликте

Никита Бородкин

Отправка оружия и военной техники Киеву ведут к большей эскалации, тогда как население Германии не поддерживает увеличение расширение поставок Украине. Об этом в Twitter написала депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

В Германии признали неприятную правду об украинском конфликте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Парламентарий подчеркнула, что власти Германии собираются пойти на новый виток эскалации, к которому неизбежно приведут поставки Киеву боевых машин пехоты (БМП) Marder. По ее мнению, таким образом правительство разжигает «самый опасный конфликт со времен Второй мировой вопреки воле большинства населения». В качестве доказательства она привела результаты исследования Tagesschau, по которому 67% немцев не поддерживают расширение помощи Украине.

Председатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель поддержала Вагенкнехт и добавила, что «необразованное правительство азартных игроков» ставит ФРГ на грань третьей мировой войны вместо того, чтобы трудиться над переговорами.

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Напомним, что ранее Берлин сообщил о планах поставить Украине БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. США также анонсировали новый пакет военной помощи Киеву, в который среди прочего входят БМП Bradley.

В мире,Сара Вагенкнехт,Бундестаг,
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