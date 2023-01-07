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37 минут назад

Представитель Эрдогана Калын: в Турции хотели бы продления прекращения огня на Украине

Газета.Ruиещё 3

Официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в Анкаре считают, что режим прекращения огня, который объявила Россия в ходе боевых действий на Украине, должен длиться дольше 36 часов. Об этом сообщает A Haber.

Калын: в Турции хотели бы продления прекращения огня на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся стороны конфликта», — сказал Калын.

Он отметил, что турецкая сторона готова приложить максимум усилий, чтобы сформировать условия диалога для прекращения боевых действий.

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