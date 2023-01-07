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13 минут назад

LB.ua: Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о приостановке гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает украинское издание «Lb.ua».

Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Владимир Зеленский указом № 898/2022 от 28 декабря 2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП <...>. По информации источников Lb.ua, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ», — сказано в сообщении.

Согласно информации издания, данная мера касается, в том числе, митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, подозреваемого Службой безопасности Украины (СБУ) в госизмене.

В мире,Владимир Зеленский,СБУ,
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