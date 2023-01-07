Зеленский приостановил гражданство 13 священников канонической УПЦ

«Владимир Зеленский указом № 898/2022 от 28 декабря 2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП <...>. По информации источников Lb.ua, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ», — сказано в сообщении.