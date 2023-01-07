Во Франции предсказали «кровавую бойню» в Конгрессе США из-за Украины

В Конгрессе США пройдут серьезные дебаты по ключевым вопросам, предположил в Twitter лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он добавил, что с высокой долей вероятности будет затронут вопрос помощи Украине, пишет РИА «Новости».

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Филиппо отметил, что Палата представителей США после долгих обсуждений все же сформирована и начнет работать в полном составе.

Он уточнил, что в ближнесрочной перспективе республиканцы могут начать расследование по действиям США на Украине, происхождению коронавируса, поступкам Хантера Байдена (сына президента США Джо Байдена), коррупционным скандалам.

Кроме того, пояснил политик, может быть поднят вопрос о качестве вакцин Pfizer, применявшихся для профилактики COVID-19.

«Сейчас будет кровавая бойня», - подчеркнул он.