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21 минуту назад

Во Франции предсказали «кровавую бойню» в Конгрессе США из-за Украины

Илья Родин

В Конгрессе США пройдут серьезные дебаты по ключевым вопросам, предположил в Twitter лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он добавил, что с высокой долей вероятности будет затронут вопрос помощи Украине, пишет РИА «Новости».

Во Франции предсказали «кровавую бойню» в Конгрессе США из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Филиппо отметил, что Палата представителей США после долгих обсуждений все же сформирована и начнет работать в полном составе.

Он уточнил, что в ближнесрочной перспективе республиканцы могут начать расследование по действиям США на Украине, происхождению коронавируса, поступкам Хантера Байдена (сына президента США Джо Байдена), коррупционным скандалам.

Кроме того, пояснил политик, может быть поднят вопрос о качестве вакцин Pfizer, применявшихся для профилактики COVID-19.

«Сейчас будет кровавая бойня», - подчеркнул он.

Французы напомнили украинцам об их прошлом с Россией

Напомним, что ранее члены Палаты представителей Конгресса по итогам 15-го тура голосования избрали новым спикером Кевина Маккарти. Новый спикер заявил, что планирует остановить рост госдолга Штатов.

В мире,Филиппо Флориан,Кевин Маккарти,Джозеф Байден,Конгресс США,
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