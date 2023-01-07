Стало известно, когда Байден может объявить о выдвижении на второй срок

Глава США Джо Байден намеревается публично заявить о своем намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Об этом пишет The Hill со ссылкой на источники.

Источник отметил, что Джо Байден предположительно заявит о своих планах в феврале 2023 года. Вместе с тем, официальное объявление может появиться несколько позже, в апреле.

Уточняется, что «намерение провести еще одну президентскую кампанию» становится все более заметным, уточнил собеседник портала.