Франция может вывести силы спецназначения с базы в столице Буркина-Фасо

Во Франции допустили вывод сил специального назначения с базы, которая расположена в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

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«Согласно источникам, вывод французских сил с базы, расположенной в Уагадугу с 2011 года, сейчас изучается как никогда», — сказано в сообщении.

По информации издания, «трения» между странами возрастают после нового государственного переворота в Буркина-Фасо.

При этом, как пишет Le Monde, в канцелярии главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню заявили, что никакие решения по данному вопросу приняты не были.

В октябре возглавляемые капитаном Ибраимом Траоре военные совершили государственный переворот в республике Буркина-Фасо. Группа путчистов объявила о смещении с поста главы правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы.