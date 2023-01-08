Стало известно о подготовке Байдена к выборам 2024 года

Президент США Джо Байден готовится к запуску своей избирательной кампании к следующим выборам главы государства, которые пройдут в Соединенных Штатах в 2024 году. Об этом пишет в субботу газета The Hill.

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По ее данным, американский лидер и его помощники прорабатывают детали будущей кампании, а заявить о своем намерении бороться за переизбрание Байден может уже в ближайшие недели, вероятно, в феврале. Официальное же объявления о выдвижении своей кандидатуры, по словам одного из источников The Hill, демократ может сделать в апреле.

"Я думаю, на данный момент это вопрос времени. <...> Вопрос в действительности уже не в том, будет ли он баллотироваться", - заявил один из сторонников президента.

Как отмечает при этом газета, намерение запустить предвыборную кампанию начало оформляться даже несмотря на то, что некоторые демократы продолжают сомневаться в том, что Байден будет баллотироваться на второй срок. В основном эти сомнения связаны с возрастом президента, которому в прошлом году исполнилось 80 лет.

По сведениям The Hill, Байден обсуждал возможное участие в следующих президентских выборов с членами своей семьи во время отпуска на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова) в конце декабря - начале января.