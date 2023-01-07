American Thinker: на западе война со всем «белым» дошла до абсурда

Развязанная на западе адептами инклюзивности борьба со всем «белым», так как это слово якобы напоминает о рабстве, доведет рано или поздно до полного абсурда, уверен Эрик Аттер (Eric Utter), обозреватель American Thinker.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Журналист разбирает случай с компанией Unilever, удалившей из описаний своих товаров по уходу за кожей слова «белый», «отбеливание», а также поменяла название бренда Fair & Lovely (белокурый и милый), потому что это, понимаете ли, плохие слова, подразумевающие отталкивающее дополнительное значение.

Видео дня

Дурной пример заразителен. Компании Unilever вторит французский косметический гигант L’Oréal. Производитель объявил, что вычеркивает из описания своих продуктов такое «отвратительное» слово как «отбеливание». Французская фирма опубликовала краткое заявление, в котором говорится: «Группа L’Oreal намерена удалить из аннотаций всех своих товаров вечернего ухода слова «белый», «отбеливание», «белокурый», «белизна», «светлый» и «осветление». До Unilever и L’Oréal отречься от своих известных марок и логотипов решили и другие гиганты, выпускающие потребительские товары – Land-O-Lakes, Uncle Ben’s, Aunt Jemima и другие, отмечает обозреватель American Thinker.

За косметическими марками подтянулись уже и риэлторы. Они накладывают табу на такие названия как «хозяйская спальня» и «хозяйский санузел», потому что здесь тоже, видите ли, имеется намек на рабство. Теперь они будут именоваться «основная спальня» и «основной санузел».

За ними вытолкают взашей фразеологические выражения «белый слон», «белый рыцарь», «белый шум». Ах да, и не забыть бы при этом переименовать белое золото, Белое море, белогвардейцев, белое вино и белокочанную капусту. Ну и Белоруссию заодно. Вы вспомнили книгу «Белый клык»? Цепь фастфуда Белый замок (White Castle)? Все это тоже надо прижать к ногтю. Пусть называется «Крепостью цветных людей». А «Битлз», со своим легендарным «Белым альбомом», так вообще оголтелые расисты – по всей видимости ливерпульская четверка плохо замаскировала оду превосходству белой расы, а посему сборник тоже надо срочно переименовать, иронизирует Аттер.