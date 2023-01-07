Ограничить помощь Киеву. Что обещал новый спикер нижней палаты США

Американским законодателям удалось с 15-го раза выбрать спикера палаты представителей. Им стал республиканец Кевин Маккарти, которому ради этого назначения пришлось пойти на значительные уступки как сопартийцам, так и демократам. Маккарти выступает за урезание оборонного бюджета, сокращение помощи Украине, а также за «проявление жесткости» в отношениях с Китаем. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о политике, который занял третье место в политической иерархии США.
Палата представителей США (нижняя палата Конгресса, аналог российской Государственной думы) 7 января все-таки выбрала нового спикера. Им стал лидер республиканцев Кевин Маккарти. 57-летний политик победил с минимальным перевесом в четыре голоса.
Выбрать спикера палаты представителей удалось только с 15-го раза. Этот прецедент стал первым таким случаем за последние 100 лет - на протяжении всего предыдущего века избирать главу нижней палаты получалось с первого раза.
В 1923 году на выборы потребовалось девять туров. А в 1859 году американские законодатели выбирали спикера палаты 44 раза. Маккарти получил 216 голосов конгрессменов, его главный соперник, демократ Хаким Джефрис, - 212 голосов. В предыдущем, 14-м, туре голосования Маккарти набрал такое же количество голосов. Но в 15-м туре шестеро членов палаты не стали голосовать ни за одного из кандидатов, что позволило республиканцу получить преимущество.
Затянувшиеся выборы спикера в этом году произошли из-за результатов ноябрьских выборов в палату представителей: тогда республиканцы получили большинство кресел, но перевес остался незначительным - 222 места против 213 у демократов. На протяжении четырех дней, во время которых и шли 15 туров голосования, американские конгрессмены, в первую очередь сами республиканцы, как писали СМИ, "отчаянно торговались" с Маккарти.
В итоге ему удалось договориться о кресле спикера. Но за это он пообещал распределить места в комитетах по желанию соратников, уйти с поста по первому требованию республиканцев, а также организовать специальное расследование, которое будет заниматься расследователями штурма Капитолия 6 января 2020 года (материалы по этому делу так и не были опубликованы).
5 января перед шестым туром голосования бывший президент США Дональд Трамп обратился к сопартийцам с просьбой поддержать кандидатуру Маккарти и не затягивать с избранием спикера.
"Республиканцы, не превращайте большой триумф в гигантское и обидное поражение. Маккарти будет хорошо работать. А может - даже отлично. Вот увидите!" - писал Трамп.
Однако его призыв тогда не увенчался успехом. Накануне, 6 января, республиканец Мэтт Гетц выдвинул кандидатуру Трампа на должность спикера в качестве альтернативы. Однако экс-президент не является членом палаты представителей, не имеет необходимых голосов в свою поддержку, поэтому не мог стать главой нижней палаты американского парламента.
Сам Трамп в ответ на такое выдвижение опубликовал в принадлежащей ему соцсети Truth Social шутливую картинку, где действующий президент Джо Байден выступает в Конгрессе, за ним стоит вице-президент Камала Харрис, а сам Трамп заседает на месте спикера.
В политической иерархии США спикер палаты представителей является третьим лицом страны после главы государства и его заместителя. Учитывая, что Трамп официально объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, председательство в нижней палате Конгресса стало бы для него понижением статуса.
Маккарти родился в калифорнийском Бейкерсфилде в 1965 году, его семья жила там на протяжении четырех поколений. В возрасте 20 лет он открыл свой бизнес - гастроном, - благодаря чему за два года смог накопить денег для оплаты учебы в колледже. В 1994 году он получил степень магистра делового администрирования, однако не стал заниматься бизнесом, а пошел в политику - еще будучи учеником старшей школы Маккарти проходил стажировку у конгрессмена-республиканца Билла Томаса и в итоге стал членом его штаба.
Кресло в палате представителей США Маккарти получил в 2006 году, после чего неоднократно переизбирался. В 2014 году политик стал лидером республиканцев в нижней палате. Его политическими постулатами являются свобода личности, эффективное правительство, свободные рынки. Он неоднократно выступал за свободу абортов, а американские экоактивисты называли Маккарти своим врагом.
Маккарти вместе с сопартийцами в прошлом удавалось заблокировать крупнейшее в истории Соединенных Штатов повышение налогов, сократить неконтролируемые государственные расходы, принять законопроекты о создании рабочих мест.
Перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс Маккарти предупреждал, что республиканцы в случае победы ограничат финансовую помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву.
Члены Республиканской партии перед Новым годом также анонсировали полный аудит денег, которые США направляли Украине. 6 января Bloomberg сообщал, что Маккарти предложил сократить новый оборонный бюджет США на $75 млрд - именно на такую сумму военные расходы страны увеличились по сравнению с прошлым годом. Агентство отмечало, что инициатива, скорее всего, не получит поддержки не только у демократов, но и у других республиканцев.
После избрания Маккарти заявил, что намерен бороться с "расточительными" тратами правительства и ростом госдолга США. Он также анонсировал создание специального комитета, который должен разработать стратегию по возвращению "сотни тысяч рабочих мест, которые ушли в Китай".
Спикер и в прошлом выступал с радикальными заявлениями относительно взаимоотношений с Пекином и призывал "поставить Китай на место".
Еще до избрания Маккарти президент Джо Байден, комментируя затянувшиеся выборы спикера, назвал ситуацию позором для страны.
"Ситуация, при которой Конгресс не может функционировать, просто стыдная. Мы величайшая страна в мире. Как это возможно?" - говорил хозяин Белого дома.
Однако после избрания Маккарти Байден с супругой поздравили нового спикера, президент выразил готовность работать с республиканцами в Конгрессе. За кандидатуру республиканца выступал и американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.
"Кевин Маккарти должен быть спикером", - писал Маск в Twitter.
В Twitter с поздравлениями в адрес Маккарти сразу после голосования выступил и украинский президент Владимир Зеленский.
"Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером палаты представителей США. Поддержка США во всех сферах была жизненной важной для успеха Украины на поле боя", - написал Зеленский в соцсети и добавил, что Киев ждет дальнейшей постоянной помощи от Вашингтона.
Американист Малек Дудаков констатировал, что затянувшееся избрание Маккарти демонстрирует раскол внутри Республиканской партии. Поэтому новому спикеру придется постоянно работать в поисках компромиссов.
"Крайне правые теперь могут получить посты руководителей комитетов, в том числе оборонного. Как мы знаем, Маккарти также пришлось гарантировать ограничение роста бюджетных расходов США. Именно этого добивалась оппозиция, которая хочет избежать дефицита бюджета", – считает эксперт.
По словам Дудакова, Байдену с приходом Маккарти будет сложнее продвигать свои идеи в конгрессе. Из-за чего объемы финансовой помощи США Украине могут сократиться.