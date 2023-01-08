Лукашенко прокомментировал слухи о своих болезнях

«То есть, умирать мне пока нельзя? А то меня все хоронят, хоронят эти беглые (эмигрировавшие из страны оппозиционеры – прим. «Ленты.ру»). Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня все новые болезни открывают… Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!» — подчеркнул белорусский лидер.