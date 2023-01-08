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21 минуту назад

Лукашенко развенчал мифы о болезнях и пообещал жить дальше

Lenta.ruиещё 3

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с духовником Свято-Елисаветинского монастыря протоиереем Андреем Лемешонком развенчал мифы о своих болезнях и пообещал жить дальше. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко прокомментировал слухи о своих болезнях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда-то старец отец Николай (отец НикоНиколай Гурьянов — прим. «Ленты.ру») на острове Залит, очень почитаемый старец, когда Вас избрали президентом сказал: пока Лукашенко будет в Белоруссии, все будет хорошо», — заявил в разговоре протоирей.

«То есть, умирать мне пока нельзя? А то меня все хоронят, хоронят эти беглые (эмигрировавшие из страны оппозиционеры – прим. «Ленты.ру»). Я уже говорю: чтобы дальше так было со здоровьем! А они у меня все новые болезни открывают… Это плохо, когда людей хоронят и о здоровье говорят вот в таком плане. Это боком вылезет им. А мы будем жить!» — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко посетил полигон с группировкой войск РФ

Ранее президент Белоруссии призвал «сделать шаг навстречу» гражданам, уехавшим из республики. По его словам, каждый должен «ответить за свое». Однако Лукашенко выразил уверенность, что среди покинувших Белоруссию граждан и тех, кто находится в стране, есть глубоко раскаявшиеся люди, которые не должны быть выброшены на обочину. Президент подчеркнул, что «шаг навстречу» сделан не по требованию Запада. Как он утверждает, Белоруссия не будет создавать напряжение в обществе.

В мире,Николай Гурьянов,Александр Лукашенко,
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