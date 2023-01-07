В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
32 минуты назад

Стало известно, что чиновники США скрыли факт убийства мирных афганцев

News.ru

Американские чиновники в 2021 году скрыли факт подрыва с помощью БПЛА машины Toyota Corolla, в которой находились мирные жители Афганистана, пишет The New York Times. В статье газеты указано, что среди погибших также были три ребенка. Журналисты издания утверждают, что об уничтожении гражданской машины стало известно спустя пару минут после удара, однако военные ВС США продолжали утверждать, что машине находились террористы.

США скрыли факт убийства мирных жителей Афганистана
Фото: ТАССТАСС

Фрагменты расследования Центрального командования США, полученные The New York Times, показывают, что военные аналитики сообщили в течение нескольких минут после удара, что, возможно, были убиты мирные жители, а через три часа заявили, что по меньшей мере трое детей были убиты, — сказано в тексте статьи.

Видео дня

Расследование инцидента завершили через полторы недели после удара, но его результатов не опубликовали. Журналисты газеты получили 66 «частично отредактированных страниц» в рамках судебного иска против Центрального командования в соответствии с Законом о свободе информации.

Пушилин рассказал о вранье Меркель и Олланда

В число убитых попал агент Земари Ахмади, сотрудничавший с американцами, а также водитель автомобиля. Удар по транспортному средству нанесли 29 августа 2021 года с помощью беспилотника MQ-9 Reaper. При этом через три дня после трагедии генерал Марк Милли в разговоре с репортерами назвал удар «справедливым».

Три дня спустя генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил репортерам, что удар был «справедливым» и убил посредника ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также «других» людей, личности которых пока не установлены, — сообщается в публикации.

Ранее представитель правящего в Афганистане движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сухаил Шахин призвал суд рассмотреть признания принца Гарри о совершенных им убийствах во время военной службы в Афганистане. По мнению представителя талибов, герцог Сассекский должен понести ответственность за преступления.

В мире,Марк Милли,принц Гарри,Объединенный комитет начальников штабов армии США,Талибан,Исламское государство,
34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители