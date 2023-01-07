США скрыли факт убийства мирных жителей Афганистана

Американские чиновники в 2021 году скрыли факт подрыва с помощью БПЛА машины Toyota Corolla, в которой находились мирные жители Афганистана, пишет The New York Times. В статье газеты указано, что среди погибших также были три ребенка. Журналисты издания утверждают, что об уничтожении гражданской машины стало известно спустя пару минут после удара, однако военные ВС США продолжали утверждать, что машине находились террористы.

Фото: ТАСС ТАСС

Фрагменты расследования Центрального командования США, полученные The New York Times, показывают, что военные аналитики сообщили в течение нескольких минут после удара, что, возможно, были убиты мирные жители, а через три часа заявили, что по меньшей мере трое детей были убиты, — сказано в тексте статьи.

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Расследование инцидента завершили через полторы недели после удара, но его результатов не опубликовали. Журналисты газеты получили 66 «частично отредактированных страниц» в рамках судебного иска против Центрального командования в соответствии с Законом о свободе информации.

В число убитых попал агент Земари Ахмади, сотрудничавший с американцами, а также водитель автомобиля. Удар по транспортному средству нанесли 29 августа 2021 года с помощью беспилотника MQ-9 Reaper. При этом через три дня после трагедии генерал Марк Милли в разговоре с репортерами назвал удар «справедливым».

Три дня спустя генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил репортерам, что удар был «справедливым» и убил посредника ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также «других» людей, личности которых пока не установлены, — сообщается в публикации.