В США предложили выгнать Турцию из НАТО

Турцию следует исключить из НАТО, заявил экс-советник по нацбезопасности при администрации бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Он добавил, что Анкара должна быть наказана за сотрудничество с Москвой. Об этом пишет портал Javan.

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Болтон резко раскритиковал Францию, Германию и Турцию за «подрыв солидарности» внутри Североатлантического альянса. Он отметил, что эти государства не желают «энергично» поддерживать Киев в его противостоянии с Россией.

Радикальный политик призвал все западные страны теснее сплотиться против РФ. По его мнению, Запад обязан «сейчас или никогда» подтвердить свою решимость сдерживать Москву.

По его оценке, разногласия в рядах альянса, нежелание ряда стран двигаться в общем строю, будут в обязательном порядке использованы Россией, позволят российским военным снова и снова побеждать на фронте, продвигаться вглубь Украины.

Болтон подчеркнул, что самым «слабым звеном» НАТО стала Турция. Он заметил, что Анкара якобы подала плохой пример другим странам блока, стала предвестником грядущего раскола или даже распада альянса в целом.