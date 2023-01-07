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12 минут назад

В США предложили выгнать Турцию из НАТО

Елена Прошина

Турцию следует исключить из НАТО, заявил экс-советник по нацбезопасности при администрации бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Он добавил, что Анкара должна быть наказана за сотрудничество с Москвой. Об этом пишет портал Javan.

В США предложили выгнать Турцию из НАТО
Фото: ТАССТАСС

Болтон резко раскритиковал Францию, Германию и Турцию за «подрыв солидарности» внутри Североатлантического альянса. Он отметил, что эти государства не желают «энергично» поддерживать Киев в его противостоянии с Россией.

Радикальный политик призвал все западные страны теснее сплотиться против РФ. По его мнению, Запад обязан «сейчас или никогда» подтвердить свою решимость сдерживать Москву.

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По его оценке, разногласия в рядах альянса, нежелание ряда стран двигаться в общем строю, будут в обязательном порядке использованы Россией, позволят российским военным снова и снова побеждать на фронте, продвигаться вглубь Украины.

Болтон подчеркнул, что самым «слабым звеном» НАТО стала Турция. Он заметил, что Анкара якобы подала плохой пример другим странам блока, стала предвестником грядущего раскола или даже распада альянса в целом.

Политик пояснил, что Турцию можно будет исключить после того, как в стране пройдут президентские выборы. Он полагает, что на них предположительно будут зафиксированы нарушения при подсчете голосов. Мошенничество на выборах позволить поставить под вопрос членство государства в альянсе, резюмировал Болтон.

В мире,Джон Болтон,Дональд Трамп,НАТО,
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