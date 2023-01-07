В США назвали способную урегулировать конфликт на Украине страну

Индия и ряд других стран, поддерживающие общение с Москвой и Киевом, могут сыграть особую роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.
По его словам, несмотря на заявления России о готовности участвовать в диалоге, такого развития ситуации она не хочет, так как согласна сделать это только при условии признания новых «территориальных реалий».
«Мы в конечном счете надеемся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Киеву необходимую военную помощь. И мы уверены, что такие страны, как Индия, в этот момент могут сыграть особую роль, и мы приветствуем это. Такие страны, как Индия, которые поддерживают отношения с Россией и Украиной, могут помочь наладить диалог и способствуют дипломатическим усилиям, которые в один прекрасный день могут положить конец конфликту», — отметил Прайс.
Он добавил, что США и Индия «весьма тесно взаимодействуют относительно того, что можно сделать, чтобы привлечь РФ к ответственности и навязать ей дополнительные издержки» в связи со спецоперацией на Украине. Прайс подчеркнул, что хоть Нью-Дели и Вашингтон не всегда полностью разделяют одинаковые политические подходы, но в вопросе «восстановления прочного мира» на Украине они «в значительной степени согласны».