В США назвали способную урегулировать конфликт на Украине страну

«Мы в конечном счете надеемся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Киеву необходимую военную помощь. И мы уверены, что такие страны, как Индия, в этот момент могут сыграть особую роль, и мы приветствуем это. Такие страны, как Индия, которые поддерживают отношения с Россией и Украиной, могут помочь наладить диалог и способствуют дипломатическим усилиям, которые в один прекрасный день могут положить конец конфликту», — отметил Прайс.