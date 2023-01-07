В США сообщили о распространении нового подвида омикрон-штамма COVID-19

После новогодних праздников в США усилилось распространение нового подвида XBB омикрон-штамма коронавируса. Особенно это заметно на северо-востоке страны, передает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Так, с 25 по 31 декабря на подвид XBB приходилось 40,5 процента случаев заражения коронавирусом. Еще двумя неделями ранее этот показатель едва достигал десяти процентов.