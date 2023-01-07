Власти США спровоцировали конфликт на Украине , когда создали там почти 50 биолабораторий. Такое заявление сделала американская журналистка Эмералд Робинсон.

Минобороны РФ еще в начале спецоперации на Украине сообщило об обнаружении биолабораторий на территории страны. По информации ведомства, там разрабатывали биооружие. Сообщалось, что секретные лаборатории финансируют США. В связи с этим Россия обратилась в ООН, но Совбез организации отказался проводить расследование о военно-биологической деятельности Украины.