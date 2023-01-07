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24 минуты назад

Журналистка Робинсон обвинила власти США в создании почти 50 биолабораторий на Украине

runews24.ruиещё 1

Власти США спровоцировали конфликт на Украине, когда создали там почти 50 биолабораторий. Такое заявление сделала американская журналистка Эмералд Робинсон.

Журналистка поставила власти США в неудобное положение из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине?» — приводит заявление Робинсон argumenti.ru.

Она задалась вопросом, зачем США решили разместить биолаборатории в стране, входившей в СССР.

На Украине разгорелся скандал из-за дронов

Минобороны РФ еще в начале спецоперации на Украине сообщило об обнаружении биолабораторий на территории страны. По информации ведомства, там разрабатывали биооружие. Сообщалось, что секретные лаборатории финансируют США. В связи с этим Россия обратилась в ООН, но Совбез организации отказался проводить расследование о военно-биологической деятельности Украины.

В мире,Минобороны России,ООН,
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