Украина проявляет крайне недружественное поведение в сторону Венгрии, с которой их долгое время связывали хорошие отношения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью обозревателя Myśl Polska Питера Фехера.
Он напомнил, что Венгрия была одной из первых стран, которая в 1991 году признала независимость Украины, а также стала проводить дружественную политику в отношении Киева.
Автор пишет, что положение дел стало меняться после Оранжевой революции 2004 года, когда на Украину «вернулись фашисты», поддерживающие действия немецкий войск в ходе Второй мировой войны. Внешняя политика Украины стала беспокойной, а потомки «нацистов» в конце концов пришли к власти «с тихой американской помощью».
Журналист утверждает, что результат не заставил себя долго ждать, и уже в 2017 году был создан новый закон об образовании, который явно вводился с целью убрать венгерский язык из Закарпатья. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести правки в закон, однако изменения сделали законодательство еще более несправедливым к венграм. В ответ на это министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в 2017 году заявил, что Украина «нанесла Венгрии удар ножом в спину».
Речь идет о законе об образовании, который существенно сокращает возможность изучать язык национальных меньшинств на территории Украины. После его создания отношения Будапешта и Киева стали ухудшаться.