Украина проявляет крайне недружественное поведение в сторону Венгрии, с которой их долгое время связывали хорошие отношения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью обозревателя Myśl Polska Питера Фехера.

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Он напомнил, что Венгрия была одной из первых стран, которая в 1991 году признала независимость Украины, а также стала проводить дружественную политику в отношении Киева.

Автор пишет, что положение дел стало меняться после Оранжевой революции 2004 года, когда на Украину «вернулись фашисты», поддерживающие действия немецкий войск в ходе Второй мировой войны. Внешняя политика Украины стала беспокойной, а потомки «нацистов» в конце концов пришли к власти «с тихой американской помощью».

Журналист утверждает, что результат не заставил себя долго ждать, и уже в 2017 году был создан новый закон об образовании, который явно вводился с целью убрать венгерский язык из Закарпатья. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести правки в закон, однако изменения сделали законодательство еще более несправедливым к венграм. В ответ на это министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто в 2017 году заявил, что Украина «нанесла Венгрии удар ножом в спину».