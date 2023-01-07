Украина придерживается крайне недружественной политики в отношении Венгрии, которая когда-то была для нее дружественным государством, пишет обозреватель Myśl Polska Питер Фехер.

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Он напомнил, что Будапешт был одним из первых, кто признал независимость Украины в 1991 году. Потом он проводил в отношении Киева лояльную политику. Журналист добавил, что после Оранжевой революции 2004 года на Украину «вернулись фашисты», поддержавшие немецкую армию во время Второй мировой войны и их потомки. Они начали проводить «более беспокойную» политику.

В 2017 году появился закон, который был призван «вытолкнуть» венгерский язык из Закарпатья. По данным автора, когда президентом Украины стал Владимир Зеленский, он обещал изменить законодательство, но оно поставило венгров в еще более невыгодное положение.

«В ответ на антивенгерские настроения министр иностранных дел и торговли ПетеПетер Сийярто заявил в 2017 году: "Украина нанесла Венгрии удар ножом в спину"», — рассказал обозреватель.