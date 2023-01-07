В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
17 минут назад

В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Украины Венгрии

Lenta.ruиещё 1

Украина придерживается крайне недружественной политики в отношении Венгрии, которая когда-то была для нее дружественным государством, пишет обозреватель Myśl Polska Питер Фехер.

"Нож в спину": В Польше рассказали о предательстве Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что Будапешт был одним из первых, кто признал независимость Украины в 1991 году. Потом он проводил в отношении Киева лояльную политику. Журналист добавил, что после Оранжевой революции 2004 года на Украину «вернулись фашисты», поддержавшие немецкую армию во время Второй мировой войны и их потомки. Они начали проводить «более беспокойную» политику.

В 2017 году появился закон, который был призван «вытолкнуть» венгерский язык из Закарпатья. По данным автора, когда президентом Украины стал Владимир Зеленский, он обещал изменить законодательство, но оно поставило венгров в еще более невыгодное положение.

«В ответ на антивенгерские настроения министр иностранных дел и торговли ПетеПетер Сийярто заявил в 2017 году: "Украина нанесла Венгрии удар ножом в спину"», — рассказал обозреватель.

Ранее сообщалось, что Венгрия не поддержала новый пакет антироссийских санкций на встрече постпредов Евросоюза.

В США заявили о намерении Польши захватить часть Украины

В мире,Петер Сийярто,Владимир Зеленский,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители