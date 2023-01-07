На Украине отменили воздушную тревогу спустя 20 минут

В Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) воздушная тревога была отменена через 20 минут после ее объявления. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан, передает ТАСС.

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Уточняется, что сирены зазвучали в 06:07 по московскому времени, а в в 06:34 тревога была отменена.

5 января президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 0:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения. Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, посчитав эту инициативу "прикрытием".