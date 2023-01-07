У западного побережья Турции зафиксировали землетрясение

У западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По информации специалистов, эпицентр находился в 130 километрах к северо-западу от города Измир, где проживают около 2,5 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано у Курильских островов. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 128 километрах юго-западнее курильского острова Симушир.