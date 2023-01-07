В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
46 минут назад

Землетрясение произошло у берегов Турции

Москва24

У западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

У западного побережья Турции зафиксировали землетрясение
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По информации специалистов, эпицентр находился в 130 километрах к северо-западу от города Измир, где проживают около 2,5 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано у Курильских островов. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 128 километрах юго-западнее курильского острова Симушир.

До этого землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Японии. Эпицентр находился в 466 километрах от города Татеяма, где проживают 50 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители