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1 час назад

В ООН оценили поставки оружия из Германии, США и Франции на Украину

Национальная Служба Новостей

ООН хотела бы увидеть завершение конфликта на Украине. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

В ООН оценили поставки оружия из Германии, США и Франции на Украину
Фото: ТАССТАСС

На брифинге в пятницу представитель генсека ответил на вопрос об оценке в ООН решения Германии, США и Франции передать Украине боевые машины пехоты.

«Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть - это завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Ранее США приняли решение поставить Киеву БПМ Bradley, Германия — машины Marder. Кроме того, Франция объявила о намерении отправить Украине легкие боевые танки AMX-10 RC.

В мире,Стефан Дюжаррик,ООН,
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