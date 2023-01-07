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21 минуту назад

Зеленского признали преступником после слов о «подарке» США

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал получение нового пакета военной помощи от США на своей странице в Twitter. Некоторые пользователи социальной сети негативно отреагировали на его высказывание, передает РЕН.ТВ.

Зеленского признали преступником после слов о «подарке» США
Фото: ТАССТАСС

«Отличный подарок на Рождество для Украины!» — написал глава Украины в тексте заявления.

Пользователи Twitter принялись обсуждать его слова.

«Американские налогоплательщики сделают тебя миллиардером к концу конфликта», — написал один из них, добавив, что именно это называется благотворительностью.

Некоторые иронично удивились, почему на Украине Рождество отмечают 7 января, а не 25 декабря, как это делают в США и Европе. Читатель с ником il libanese пошутил, что Зеленский «слишком сбит с толку».

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Другой пользователь Twitter заявил, что жители Соединенных Штатов перестанут поддерживать Украину, когда узнают правду о том, куда на самом деле уходят выделенные на помощь государству средства. Другой назвал Зеленского «преступником» и обвинил его в «сливе в канализацию того, чего нет».

Читатель Efufola считает, что Зеленский может получить в свое распоряжение хоть весь арсенал Европы и США, однако все равно потерпит поражение в борьбе с Россией «завтра и всегда».

В мире,Владимир Зеленский,
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