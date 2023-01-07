Дело убийцы Абэ передали в прокуратуру

Дело 42-летнего японца Тэцуи Ямагами, убившего в июле прошлого года экс-премьера Синдзо Абэ, передано в прокуратуру по дополнительному подозрению в нарушении закона об обороте оружия. Об этом сообщает Kyodo News.

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Ямагами после задержания был направлен на освидетельствование, в ходе которого проводится психиатрическая экспертиза с целью установить его дееспособность.

Процедура освидетельствования завершится 10 января, после чего прокуратура, как ожидается, предъявит ему обвинения в убийстве и нарушении закона об обороте оружия. Это должно произойти до 13 января, когда заканчивается срок его задержания.