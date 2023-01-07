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34 минуты назад

Kyodo: дело убийцы Абэ передано в прокуратуру

Газета.Ruиещё 1

Дело 42-летнего японца Тэцуи Ямагами, убившего в июле прошлого года экс-премьера Синдзо Абэ, передано в прокуратуру по дополнительному подозрению в нарушении закона об обороте оружия. Об этом сообщает Kyodo News.

Дело убийцы Абэ передали в прокуратуру
Фото: ReutersReuters

Ямагами после задержания был направлен на освидетельствование, в ходе которого проводится психиатрическая экспертиза с целью установить его дееспособность.

Процедура освидетельствования завершится 10 января, после чего прокуратура, как ожидается, предъявит ему обвинения в убийстве и нарушении закона об обороте оружия. Это должно произойти до 13 января, когда заканчивается срок его задержания.

Ранее прокуратура Японии решила предъявить обвинение убийце бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ после психиатрической экспертизы. Абэ был убит 8 июля после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался Ямагами, служивший в японских ВМС. Злоумышленник подозревал Абэ в связях с религиозной организацией "Церковь объединения", которая, по утверждениям Ямагами, стала причиной разорения его семьи — мать Ямагами делала регулярные пожертвования в пользу организации.

В мире,Синдзо Абэ,
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