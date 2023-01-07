В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

В США назвали способную сыграть особую роль в урегулировании на Украине страну

Lenta.ru

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс назвал страну, способную сыграть особую роль в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, таковой может стать Индия и ряд других стран, которые взаимодействуют с Москвой и Киевом, передает ТАСС.

Вашингтон нашел способ урегулировать ситуацию на Украине
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты обратили внимание на заявление Кремля о том, что диалог возможен только с признанием новых территориальных реалий. Он добавил, что Вашингтон надеется изменить российскую позицию, в том числе за счет оказания Украине необходимой военной помощи.

«И мы уверены, что такие страны, как Индия, в этот момент могут сыграть особую роль, и мы приветствуем это. Такие страны, как Индия, которые поддерживают отношения с Россией и Украиной, могут помочь наладить диалог и способствуют дипломатическим усилиям, которые в один прекрасный день могут положить конец конфликту», — подчеркнул Прайс.

Он добавил, что в основе глобального стратегического партнерства с Индией лежит уважение к суверенитету других государств и приверженность правилам мирового порядка. Вашингтон в значительной степени согласен с Нью-Дели в том, что восстановление мира на Украине является необходимым, заключил глава пресс-службы Госдепа.

Ранее экономист Марк Туатти выразил мнение, что единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине, будет Индия, в первую очередь за счет поставок российской нефти.

В мире,Нед Прайс,Госдеп США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители