В США захотели лишить Россию новых территорий

Соединенные Штаты прикладывают все усилия, чтобы склонить Россию к дипломатическому урегулированию конфликта и отказу от ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

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По его словам, США обратили внимание на высказывание Кремля о том, что Россия готова сесть за стол переговоров, но лишь при условии признания Западом законности проведенных референдумов и новых территориальных реалий.

Нед Прайс заявил, что попытки Москвы шантажировать Запад и Украину — признак того, что Россия на самом деле не заинтересована в дипломатическом диалоге, который мог бы привести стороны к прочному и справедливому миру. Он подчеркнул, что США надеются «изменить эти расчеты» через поставки военной помощи Киеву, но в данный момент Россия все еще намерена сражаться.