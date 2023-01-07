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45 минут назад

В США захотели лишить Россию новых территорий

Елена Прошина

Соединенные Штаты прикладывают все усилия, чтобы склонить Россию к дипломатическому урегулированию конфликта и отказу от ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

В США захотели лишить Россию новых территорий
Фото: ТАССТАСС

По его словам, США обратили внимание на высказывание Кремля о том, что Россия готова сесть за стол переговоров, но лишь при условии признания Западом законности проведенных референдумов и новых территориальных реалий.

Нед Прайс заявил, что попытки Москвы шантажировать Запад и Украину — признак того, что Россия на самом деле не заинтересована в дипломатическом диалоге, который мог бы привести стороны к прочному и справедливому миру. Он подчеркнул, что США надеются «изменить эти расчеты» через поставки военной помощи Киеву, но в данный момент Россия все еще намерена сражаться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, пойдет ли Москва на переговоры на условиях Киева. Он заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась исключительно на свои. До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о надежде провести «мирный саммит» в конце февраля 2023 года.

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