Байден во время выступления ошибся в дате штурма Капитолия

Американский президент Джо Байден на мероприятии в Белом доме в честь годовщины штурма Капитолия заявил, что беспорядки случились в июле, а не в январе, пишет РИА Новости.

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Политик во время выступления оговорился и «перенес» дату штурма здания Конгресса.

«Случившееся 6 июля имело международные последствия, за рамками того, что кто-нибудь из вас может осознать», — ошибся он.

Кроме того, Байден не смог вспомнить фамилию одного из защитников Капитолия, но сидевший за спиной охранник Конгресса подсказал ему.