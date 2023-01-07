США увидели выгоду для России в перемирии на Украине

Решение о временном прекращении огня может позволить России укрепить свои позиции и начать усиленное наступление. Такие преимущества для российской армии увидел официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс .

«Мы беспокоимся, что Москва может использовать потенциальную паузу в сражении для дооснащения, перегруппировки и новой атаки», — заявил Прайс в прямом эфире, который транслировался на YouTube -канале Госдепа США.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил прекращение огня по всей линии фронта на время рождественских праздников. В США заявили, что принимать решение о временном перемирии должна украинская сторона. В Киеве при этом решили не отказываться от ведения боевых действий. С момента прекращения огня со стороны ВСУ было выпущено более 20 снарядов по Донецку.