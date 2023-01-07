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46 минут назад

Перемирие в зоне СВО на Рождество: США увидели выгоду для России в этом решении

Ura.Ruиещё 1

Решение о временном прекращении огня может позволить России укрепить свои позиции и начать усиленное наступление. Такие преимущества для российской армии увидел официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

США увидели выгоду для России в перемирии на Украине
Фото: usembassy.govusembassy.gov

«Мы беспокоимся, что Москва может использовать потенциальную паузу в сражении для дооснащения, перегруппировки и новой атаки», — заявил Прайс в прямом эфире, который транслировался на YouTube-канале Госдепа США.

Он уточнил, что в Вашингтоне скептически относятся к объявленному режиму прекращения огня.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин объявил прекращение огня по всей линии фронта на время рождественских праздников. В США заявили, что принимать решение о временном перемирии должна украинская сторона. В Киеве при этом решили не отказываться от ведения боевых действий. С момента прекращения огня со стороны ВСУ было выпущено более 20 снарядов по Донецку.

В мире,Нед Прайс,Владимир Путин,Госдеп США,
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