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40 минут назад

Зеленский поблагодарил США за «шикарный новогодний подарок»

Ura.Ru

Киев получил «шикарный новогодний подарок» в виде нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский поблагодарил США за «шикарный новогодний подарок»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я приветствую постоянный пакет оборонной помощи [со стороны США]. Спасибо <…> для совершенно нового вооружения, включая автомобили Bradley, зенитные ракеты. Это укрепит армию [Украины] на поле боя. Шикарный новогодний подарок», — написал украинский президент Зеленский на своей странице в социальной сети.

США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд

Ранее стало известно, что Киев получит помощь в размере 3-х млрд долларов на укрепление военного потенциала Украины. Об этом сообщили в Белом доме. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают помощь Киеву. Вместе с тем в США отметили эффективность российской тактики в ходе СВО. Там подчеркнули значимость ударов РФ по инфраструктуре Украины.

В мире,Владимир Зеленский,
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