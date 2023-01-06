Зеленский поблагодарил США за «шикарный новогодний подарок»

«Я приветствую постоянный пакет оборонной помощи [со стороны США]. Спасибо <…> для совершенно нового вооружения, включая автомобили Bradley, зенитные ракеты. Это укрепит армию [Украины] на поле боя. Шикарный новогодний подарок», — написал украинский президент Зеленский на своей странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что Киев получит помощь в размере 3-х млрд долларов на укрепление военного потенциала Украины. Об этом сообщили в Белом доме. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают помощь Киеву. Вместе с тем в США отметили эффективность российской тактики в ходе СВО. Там подчеркнули значимость ударов РФ по инфраструктуре Украины.