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1 час назад

В США заявили, что выступают против нормализации с Сирией

ТАСС

США выступают против нормализации другими странами отношений с Сирией, но хотят посмотреть на итоги возможного диалога между Анкарой и Дамаском на высшем уровне. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана о возможности личной встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом.

В США выступили против нормализации с Сирией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы не нормализовали отношения с режимом Асада и не призывали бы никакую страну нормализовать отношения с режимом Асада", - сказал официальный представитель Белого дома.

"Посмотрим, как пойдут эти переговоры [Эрдогана и Асада], какими в действительности окажутся их итоги. Не хочу забегать вперед. Но мы, разумеется, не поддерживаем нормализацию [отношений] с Асадом", - отметил Кирби.

Кроме того, он заверил, что США не допустят того, чтобы за возможную нормализацию отношений Турции и Сирии "заплатили бы курды".

"Короткий ответ на ваш второй вопрос - нет", - заявил сотрудник СНБ.

Эрдоган не исключил в четверг проведения личной встречи с Асадом "ради обеспечения мира в Сирии" по итогам переговоров глав МИД двух стран. Турецкий лидер сообщил 15 декабря, что предложил президенту России Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием Асада. Этому саммиту, по словам турецкого лидера, должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел. Переговоры глав военных ведомств трех стран состоялись 28 декабря в Москве. Встреча министров иностранных дел может пройти во второй половине января.

В мире,Джон Кирби,Башар Асад,Владимир Путин,
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