В США выступили против нормализации с Сирией

США выступают против нормализации другими странами отношений с Сирией, но хотят посмотреть на итоги возможного диалога между Анкарой и Дамаском на высшем уровне. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана о возможности личной встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом.

"Мы не нормализовали отношения с режимом Асада и не призывали бы никакую страну нормализовать отношения с режимом Асада", - сказал официальный представитель Белого дома.

"Посмотрим, как пойдут эти переговоры [Эрдогана и Асада], какими в действительности окажутся их итоги. Не хочу забегать вперед. Но мы, разумеется, не поддерживаем нормализацию [отношений] с Асадом", - отметил Кирби.

Кроме того, он заверил, что США не допустят того, чтобы за возможную нормализацию отношений Турции и Сирии "заплатили бы курды".

"Короткий ответ на ваш второй вопрос - нет", - заявил сотрудник СНБ.