В палате представителей Конгресса США в 12 раз не смогли избрать спикера

В палате представителей Конгресса США был проведен 12-й тур голосования за нового спикера, по итогам которого вновь не был выявлен победитель, сообщает ТАСС.

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Согласно результатам голосования, наибольшее количество голосов получил изначальный фаворит гонки, республиканец Кевин Маккарти — 213 из необходимых 218, — впервые за последние четыре дня обогнав демократа Хакима Джеффриса, набравшего в этом туре 211 голосов. За республиканца Джима Джордана отдали свои голоса четыре конгрессмена, а за его однопартийца Кевина Херна — три.

Отмечается, что конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.