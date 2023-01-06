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19 минут назад

В палате представителей Конгресса США в 12 раз не смогли избрать спикера

Lenta.ru

В палате представителей Конгресса США был проведен 12-й тур голосования за нового спикера, по итогам которого вновь не был выявлен победитель, сообщает ТАСС.

В палате представителей Конгресса США в 12 раз не смогли избрать спикера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно результатам голосования, наибольшее количество голосов получил изначальный фаворит гонки, республиканец Кевин Маккарти — 213 из необходимых 218, — впервые за последние четыре дня обогнав демократа Хакима Джеффриса, набравшего в этом туре 211 голосов. За республиканца Джима Джордана отдали свои голоса четыре конгрессмена, а за его однопартийца Кевина Херна — три.

Отмечается, что конгрессмены не смогут принять присягу и приступить к выполнению своих обязанностей до тех пор, пока не будет избран новый спикер палаты.

Ранее американский ведущий политических ток-шоу и создатель YouTube-канала Rubin Дэйв Рубин предложил назначить на пост спикера палаты представителей США президента Украины Владимира Зеленского.

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