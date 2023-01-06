В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Германия и США обсудили военную помощь Украине

Lenta.ruиещё 4

Министерство обороны Германии сообщило, что глава ведомства Кристин Ламбрехт обсудила со своим коллегой из США Ллойдом Остином дальнейшую военную помощь Украине, сообщает РИА Новости.

Германия и США обсудили военную помощь Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вместе и в тесной координации с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в поддержке Украины», — заявила глава Минобороны ФРГ.

По ее словам, министры также обговорили возможность поставки Берлином Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot вместе с комплектом боеприпасов. Ламбрехт добавила, что также обсуждалась совместная инициатива Германии и США по передаче Украине боевых машин пехоты (БМП) западного образца.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что в Вашингтоне надеются, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро обучатся работать с переданными Киеву в рамках рекордного пакета помощи американскими БМП Bradley.

В мире,Ллойд Остин,Джон Кирби,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители