Германия и США обсудили военную помощь Украине

Министерство обороны Германии сообщило, что глава ведомства Кристин Ламбрехт обсудила со своим коллегой из США Ллойдом Остином дальнейшую военную помощь Украине, сообщает РИА Новости.

«Вместе и в тесной координации с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в поддержке Украины», — заявила глава Минобороны ФРГ.

По ее словам, министры также обговорили возможность поставки Берлином Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot вместе с комплектом боеприпасов. Ламбрехт добавила, что также обсуждалась совместная инициатива Германии и США по передаче Украине боевых машин пехоты (БМП) западного образца.