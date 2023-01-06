Германия и США обсудили военную помощь Украине

Министерство обороны Германии сообщило, что глава ведомства Кристин Ламбрехт обсудила со своим коллегой из США Ллойдом Остином дальнейшую военную помощь Украине, сообщает РИА Новости.
«Вместе и в тесной координации с нашими американскими союзниками мы делаем следующий шаг в поддержке Украины», — заявила глава Минобороны ФРГ.
По ее словам, министры также обговорили возможность поставки Берлином Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot вместе с комплектом боеприпасов. Ламбрехт добавила, что также обсуждалась совместная инициатива Германии и США по передаче Украине боевых машин пехоты (БМП) западного образца.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что в Вашингтоне надеются, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро обучатся работать с переданными Киеву в рамках рекордного пакета помощи американскими БМП Bradley.