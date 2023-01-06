В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
14 минут назад

Норвежский депутат выдвинул генсека НАТО на соискание Нобелевской премии мира

ТАССиещё 1

Депутат парламента Норвегии Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул генсека НАТО Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира. Об этом депутат написал в пятницу на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сегодня я выдвинул кандидатуру генерального секретаря Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Столтенберг заслуживает награды за свою выдающуюся работу на посту генерального секретаря НАТО в трудное для альянса время", - написал Тюбринг-Гедде.

Депутат парламента Норвегии подчеркнул важность того, что Столтенберг обеспечил поддержку Украины странами НАТО, однако сразу дал понять, что альянс не вступит в конфликт напрямую.

Норвежский депутат также назвал Столтенберга "важнейшим связующим звеном между странами - членами НАТО". Также он отметил, что Столтенберг способствовал тому, что Швеция и Финляндия станут членами альянса.

Столтенберг может стать главой МВФ

Как сообщает агентство Agence France-Presse (AFP), выдвинуть кандидата на получение престижной премии могут парламентарии и министры всех стран, бывшие лауреаты премии, а также некоторые профессора университетов. Крайний срок подачи заявок - 31 января.

Нобелевская премия мира за 2022 год была вручена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, также представителям российского центра "Мемориал" (признан иноагентом), ликвидированного по решению суда, и украинского Центра гражданских свобод Яну Рачинскому и Александре Матвийчук. Лауреаты удостоены награды за "представление гражданского общества в своих странах".

В мире,Йенс Столтенберг,Мемориал,НАТО,Международный валютный фонд,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители