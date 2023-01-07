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7 минут назад

Британские военные обвинили принца Гарри в предательстве из-за его слов об убийствах

Вечерняя Москваиещё 4

Военнослужащие Великобритании раскритиковали принца Гарри за признания о совершенных им убийствах во время службы в Афганистане, обвинив его в предательстве.

Британские военные обвинили принца Гарри в предательстве
Фото: ТАССТАСС

Издание The Times приводит слова полковника Тима Коллинса, который участвовал во вторжении Соединенных Штатов и Британии в Ирак в 2003 году. Он заявил, что принц Гарри получил плохие советы и повел себя наивно, решив обнародовать воспоминания на эту тему в автобиографической книге.

— Армия всегда принимала его в свою семью, вне зависимости от того, что происходило до этого. Сейчас он предал это доверие точно таким же способом, как он предал свою родную семью. Я думаю, что он наивен. Без понимания того, что он делает. Ему необходим кто-то, кто возьмет его в руки не с целью заработать, — отметил Коллинс.

Экс-помощник начальника штаба обороны генерал-майор Джонатан Шоу тоже осудил откровений принца Гарри.

— Солдаты неспроста не говорят об убийствах людей. Заявления Гарри нарушили неписаное правило. Я подозреваю, что он был вдохновлен жаждой наживы своей пиар-команды, — высказал он мнение изданию Daily Mail.

Принц Гарри сообщил, что убил 25 человек во время прохождения военной службы в Афганистане. Он рассказал, что убийство людей во время службы не доставляло ему удовольствия, но и не вызывало чувство стыда.

В мире,принц Гарри,
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