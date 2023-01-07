Британские военные обвинили принца Гарри в предательстве

— Армия всегда принимала его в свою семью, вне зависимости от того, что происходило до этого. Сейчас он предал это доверие точно таким же способом, как он предал свою родную семью. Я думаю, что он наивен. Без понимания того, что он делает. Ему необходим кто-то, кто возьмет его в руки не с целью заработать, — отметил Коллинс.