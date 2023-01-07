Президент Сербии Вучич сравнил себя с волком, который не выступает в цирке

«Я 15 лет назад водил свою дочь в цирк. И запомнил, какое там самое крупное животное. Это слон. А самый сильный — тигр. А когда вы говорите о приручении Вучича, то волка я в цирке не видел. Ни Вучича, ни волка», — сказал сербский лидер.