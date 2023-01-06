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1 час назад

США ввели санкции против иранцев за поставку беспилотников России

Lenta.ruиещё 1

Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких иранцев, которые якобы связаны с поставками беспилотников России, сообщается на сайте Министерства финансов США.

США ввели санкции против иранцев за поставку дронов России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Управление по контролю за иностранными активами Минфина ввело рестрикции в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров Qods Aviation Industries. Компания находится под американскими санкциями, которая является ключевым производителей оборонной продукции в стране, ответственным за разработку и производство беспилотников.

В мире,Казначейство США,
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