США ввели санкции против иранцев за поставку дронов России

Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких иранцев, которые якобы связаны с поставками беспилотников России , сообщается на сайте Министерства финансов США .

Управление по контролю за иностранными активами Минфина ввело рестрикции в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров Qods Aviation Industries. Компания находится под американскими санкциями, которая является ключевым производителей оборонной продукции в стране, ответственным за разработку и производство беспилотников.