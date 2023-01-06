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16 минут назад

В кабмине Сербии назвали нападение на сербов в Косове покушением на убийство

ТАСС

Стрельба на юге непризнанного Косова во время празднования Рождественского сочельника, в результате которой ранения получили два человека, является покушением на убийство мирных жителей. Об этом в пятницу заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

В Сербии отреагировали на нападение на сербов в Косове
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Покушение на убийство двух сербских мальчиков в населенном пункте Готовуша недалеко от города Штрпце. Дети были расстреляны албанцем, по словам местных жителей, из движущегося автомобиля. У Милоша и Стефана огнестрельные ранения, - написал Петкович в "Твиттере". - Кто-то хотел подарить нам кровавое Рождество!".

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