В Сербии отреагировали на нападение на сербов в Косове

Стрельба на юге непризнанного Косова во время празднования Рождественского сочельника, в результате которой ранения получили два человека, является покушением на убийство мирных жителей. Об этом в пятницу заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.