У главы МИД Палестины изъяли пропуск, облегчающий его поездки на Запад

Израиль лишил главу МИД Палестины Рияда аль-Малики пропуска, облегчающего его поездки на оккупированные палестинские территории на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении палестинского министерства иностранных дел.

"Пропуск был изъят у аль-Малики без учета его юридического статуса по возвращению из Бразилии, где он находился с визитом для участия в церемонии инаугурации президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы", - заявили в МИД Палестины. По информации министерства, глава внешнеполитического ведомства был на 30 минут задержан израильскими пограничниками, которые изъяли у него документ. Политический советник министра Ахмед ад-Дик назвал действия Израиля "вопиющим нарушением международного права и соглашений, подписанных между израильской и палестинской сторонами". "Содействие передвижению палестинских официальных лиц и граждан, находящихся в условиях оккупации, - это не льготы или привилегии, предоставляемые оккупирующей державой, а часть ее обязательств по отношению к палестинскому народу", - заявил ад-Дик.

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В пятницу кабинет безопасности Израиля одобрил ответные шаги на обращение палестинцев в Международный уголовный суд (МУС). В числе этих мер было объявлено об "отказе в льготах высокопоставленным [палестинским] представителям, ведущим политическую и юридическую войну против Израиля". В субботу министр обороны еврейского государства Йоав Галант постановил аннулировать разрешение на въезд в Израиль трех лидеров движения ФАТХ после того, как они встретились в городе Ара с Каримом Юнисом, освобожденным после 40 лет тюрьмы палестинцем, который был осужден за убийство израильского солдата.

Пропуска, упрощающие проезд через контролируемые еврейским государством территории на Западном берегу реки Иордан и въезд с палестинских территорий в Израиль, были введены в соответствии с временными соглашениями палестинской и израильской стороны в 1990-х годах.

11 ноября 2022 года Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации ООН одобрил выдвинутую палестинской стороной инициативу по обращению в МУС за юридическим заключением по вопросу длительной оккупации Западного берега реки Иордан. 30 декабря Генассамблея ООН проголосовала за обращение в МУС по палестинскому вопросу. За принятие резолюции высказались представители 87 государств. 26 стран, включая Израиль и США, проголосовали против, еще 53 воздержались.