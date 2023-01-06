В Афганистане отреагировали на слова принца Гарри об убийстве талибов

Отмечается, что ранее в СМИ появились публикации о выходе книги принца Гарри «Запасной». В ней он рассказал о различных скандальных эпизодах своей жизни. В частности, о том, что во время службы в Афганистане убил 25 боевиков.

В своих мемуарах принц пишет, что не гордится содеянным, но и не стыдится своих действий. По его оценке, убийство людей - это как удаление «шахматных фигур» с доски.

Командир моджахедов Молави Ага Гол предположил, что Гарри банально не хватает внимания.

«Он болтливый неудачник, который пытается привлечь к себе внимание», - заметил боевик.

Он добавил, что афганцы изгнали американских и британских военных из страны. Соответственно, в Лондоне и Вашингтоне до сих пор очень злы на них за это, резюмировал командир.