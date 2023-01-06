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17 минут назад

В Афганистане отреагировали на слова принца Гарри об убийстве талибов

Илья Родин

Представитель движения «Талибан»* (запрещено в России) Молави Ага Гол назвал принца Гарри «болтливым неудачником». Об этом пишет Daily Mail.

В Афганистане отреагировали на слова принца Гарри об убийстве талибов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее в СМИ появились публикации о выходе книги принца Гарри «Запасной». В ней он рассказал о различных скандальных эпизодах своей жизни. В частности, о том, что во время службы в Афганистане убил 25 боевиков.

В своих мемуарах принц пишет, что не гордится содеянным, но и не стыдится своих действий. По его оценке, убийство людей - это как удаление «шахматных фигур» с доски.

Командир моджахедов Молави Ага Гол предположил, что Гарри банально не хватает внимания.

«Он болтливый неудачник, который пытается привлечь к себе внимание», - заметил боевик.

Принц Гарри признался в убийстве 25 афганских комбатантов

Он добавил, что афганцы изгнали американских и британских военных из страны. Соответственно, в Лондоне и Вашингтоне до сих пор очень злы на них за это, резюмировал командир.

*Движение «Талибан» запрещено в России.

В мире,принц Гарри,Талибан,
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