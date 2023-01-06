В Киеве разрешили рождественскую службу ПЦУ в Киево-Печерской лавре

«Православной церкви Украины» (ПЦУ, была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию) разрешили провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Об этом в Telegram сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.

Он заявил, что 5 января состоялось заключительное заседание комиссии по приему Успенского Собора и Трапезной церкви в государственное владение.

На этом заседании также было рассмотрено обращение ПЦУ по поводу богослужения 7 января, отметил министр.

Осенью 2022 года Служба безопасности Украины устроила серию обысков в епархиях Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе в Киево-Печерской лавре. До 2019 года УПЦ на Украине признавалась единственной легитимной православной церковью.

Сообщалось, что СБУ проводит в лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позже некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с Россией.

В начале января 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходили службы УПЦ, перешли в собственность государства.