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16 минут назад

В Киеве разрешили рождественскую службу ПЦУ в Киево-Печерской лавре

Елена Прошина

«Православной церкви Украины» (ПЦУ, была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию) разрешили провести рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Об этом в Telegram сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.

В Киеве разрешили рождественскую службу ПЦУ в Киево-Печерской лавре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он заявил, что 5 января состоялось заключительное заседание комиссии по приему Успенского Собора и Трапезной церкви в государственное владение.

На этом заседании также было рассмотрено обращение ПЦУ по поводу богослужения 7 января, отметил министр.

Осенью 2022 года Служба безопасности Украины устроила серию обысков в епархиях Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе в Киево-Печерской лавре. До 2019 года УПЦ на Украине признавалась единственной легитимной православной церковью.

Сообщалось, что СБУ проводит в лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позже некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с Россией.

В начале января 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходили службы УПЦ, перешли в собственность государства.

Глава ПЦУ Епифаний Думенко заявлял о планах провести рождественское богослужение в Успенском соборе, в УПЦ в ответ на это заявили, что ПЦУ занимается рейдерством по указанию властей.

В мире,Александр Ткаченко,СБУ,
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